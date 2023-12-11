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建材廠施工冧鋼棚 釀6死
事故發生在遵義市。
【本報綜合報道】貴州省遵義市一間建材廠正施工的防塵彩鋼棚上周六中午突然倒塌，造成至少6人死亡，另有3人受傷送院。事發時，有工人在防塵彩鋼棚的範圍內施工，遭倒塌鋼棚壓中。傷者送往醫院搶救，警方等有關部門趕赴現場調查。遵義市習水縣政府同日發布消息稱，當局正在處理事故善後和調查工作。
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