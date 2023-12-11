電動車產業技術工短缺 料2025年需120萬人

【本報綜合報道】中國電動車產業發展迅速，但面臨技術工人短缺問題。當局估算到2025年電動車行業需要120萬名工人，但2016年時當地只有17萬名相關必要技術人員。職業培訓缺乏、技術人員流動性高，令缺工問題嚴峻，但很多大學畢業生多從事互聯網企業和公務員，加上出生率急劇下降等因素，也讓該產業變得更嚴峻。

機械人未能滿足需求 美國傳媒上周五報道，中國擁有全世界規模最大、增長最快的電動車市場，由於工廠的建設和擴張狂潮，電氣技術員和機械人技術專家成為搶手的人才。中國相關部門2021年曾經預計，全國熟練技工招聘崗位數量是合資格工人數量的兩倍多。有車企負責人指，目前擔憂用工短缺的問題。

除了年輕人因入職工資低和工作辛苦，不願進入工廠當工人外，有中國父母對子女的未來期待愈來愈高，不願意把他們送到職業學校學習電工、機械師或其他工種的技術。有教授指出，電動車行業的用工需求增長快，以至於教育系統來不及反應，而充分做好一流技術人員的儲備和培訓工作需花數年時間。

報道提到，中國試圖利用自動化應對勞動力短缺問題，其中包括電動車行業，但機械人不能夠滿足中國對工廠技術人員日益增長的需求。