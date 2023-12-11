廣西馬戲團未獲審批 擅供童騎虎拍照收費

當局立案調查 促停演兼追責 廣西自治區百色市田東縣有馬戲團近日收費讓孩子騎虎拍照，但老虎沒有打麻醉藥，引發安全擔憂。田東縣文旅局表示，審批的演出資格及表演節目不包括小孩騎虎，已經立案調查涉事馬戲團，並下達通知書責令立即停止演出。

內地傳媒上周六報道，根據網上流傳的影片，一隻老虎趴在鐵床上，一名男子把小男孩抱起放到老虎背上，前方有人拿相機拍照；老虎後肢以皮帶固定，但拍照時牠的前肢和尾巴還在擺動，後面還有不少孩子排隊等待。報道指，影片配文稱「20塊錢（人民幣‧約22港元）一張照片」。田東縣公安局合恒派出所工作人員回應時表示，已經接到關於此事的舉報，上周五派人到場查看，暫未接到老虎傷人的警情。

雲南動物園 曾推釣老虎牟利 影片在內地輿論引起熱烈討論，有評論指出，內地馬戲團或動物園為了創造收入，在「百獸之王」老虎身上做文章早已有之。雲南野生動物園3年前推出「釣老虎」的另類互動項目，安排遊客在高台上手持長桿，垂下的釣線上掛着肉塊，高台下3隻成年老虎徘徊。園方疑似為了增加刺激感，沒有在高台設置封閉式的防護欄；很多遊客亦不打算讓老虎輕易一口咬到食物，於是一上一下「挑戰」牠們的忍耐力。

無打麻醉藥 僅皮帶綑綁後肢 評論認為，相比站在高台「釣老虎」，騎虎拍照更令人捏一把汗，雖然老虎經過馴化，但很難完全磨去野性，誰都不能夠保證會否突然「發瘋」。此外，涉事老虎只有後肢用皮帶固定，但拍照時其前肢和尾巴仍然擺動，沒有人可以防範牠突然「暴起」。由於處於圈養狀態的老虎，通常沒有對人類天然的恐懼，這或令遊客產生「虛假的安全感」，但缺乏警惕和尊重野生動物將付出非常高昂的代價，包括生命。

對於馬戲團安排遊客騎虎拍照，評論批評這是「要錢不要命」的荒唐之舉，馬戲團為了牟利而置公眾安全於不顧；捆綁老虎與人類合照的做法，也是對老虎的戲弄，與野生動物保護精神嚴重相悖。雖然孩子可以「初生牛犢不怕虎」，但家長不能夠為了把握騎虎拍照的難得機會，把人身安全置之度外，萬一出現問題就追悔莫及。本報綜合報道