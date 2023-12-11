台課綱大刪文言文 掀「去中國化」爭議

侯友宜

【本報綜合報道】台灣2019年學校課程綱要的文言文比重大減，更刪除明末清初思想家顧炎武的《廉恥》，近來再引起爭議。國民黨總統候選人侯友宜昨日承諾，若當選總統將召開教育會議，重新檢討調整；又呼籲民進黨總統候選人賴清德不要製造世代對立。

侯友宜籲賴清德勿使世代對立 台北市立第一女子高級中學國文老師區桂芝近日狠批，上述課綱是「無恥課綱」，再掀文言文比重和「去中國化」爭議。教育部長潘文忠一連兩天親自澄清，稱廉恥應該實踐在生活中，而非以背誦方式學習。侯友宜呼籲賴清德不要迴避，更不要為了選舉忙着操作世代對立，無視家長、師生及學界的心聲，甚至由執政黨高官、政要帶頭，口誅筆伐一名提出個人看法的老師。

前高雄市市長、不分區立委候選人韓國瑜也加入論戰，上周六替國民黨立委候選人站台時提到漢朝大將霍去病的故事，稱沒想到年輕人竟然告訴他，霍去病是「賣滷肉飯的」。他直言這兩天課綱的討論令自己內心很激動，強調中華文化是他們的根，惟「我們現在把中華文化的根給切斷了」。