大陸發射火箭經台西南空域

【本報綜合報道】台灣近來持續關注中國大陸航天活動，台灣國防部昨日公布，中國大陸當天早上在四川西昌衞星發射中心，執行長征運載火箭搭載衞星發射任務。該火箭飛行路徑經過台灣西南空域，高度位於大氣層外；台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊，適切警戒與應對。

中國大陸傳媒報道，西昌衞星發射中心昨日早上9時58分使用長征二號丁運載火箭，成功把遙感三十九號衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道。台灣國防部早前公布，中國大陸上周一、上周二、上周六在甘肅酒泉衞星發射中心，執行運載火箭搭載衞星發射任務，飛行路徑朝印度洋方向，上周三更罕有在廣東省陽江市海域發射火箭，但未對台灣構成危害。

解放軍機艦台周邊活動

台灣國防部昨日也公布，截至當天早上6時的24小時內，發現解放軍12架次軍機及7艘次軍艦持續在台灣周邊海空域活動，其中殲16戰機、運8反潛機合共4架次軍機進入台灣西南部空域，抵近巴士海峽後折返。台方批評，中國大陸持續派遣機艦在台灣周邊活動，破壞區域局勢穩定。