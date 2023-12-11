多地公安懸紅 緝10緬北電騙頭目
【本報綜合報道】內地公安機關繼續打擊緬北果敢自治區電訊網絡詐騙犯罪集團，遼寧、福建及重慶等地公安機關懸賞通緝白所成、魏懷仁、劉正祥等10名重要頭目，提供有效線索舉報人可獲10萬至50萬元人民幣（約10.9萬至54.5萬港元）獎勵。
最高可獲54.5萬元
遼寧、福建及重慶等地公安機關在偵查發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團，以及以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民電訊網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。
遼寧省大連市公安局決定公開懸賞通緝白所成、白應蒼（又名李云晨）、白應蘭（又名李夢娜）；福建省泉州市公安局公開懸賞通緝魏懷仁、魏榕（又名陳榕）、魏青松（又名楊松）；福建省龍岩市公安局公開懸賞通緝劉正祥、劉積光（又名李華光）、劉正茂；重慶市公安局決定對徐老發（又名徐發啟）進行公開懸賞通緝。
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