多地公安懸紅 緝10緬北電騙頭目

【本報綜合報道】內地公安機關繼續打擊緬北果敢自治區電訊網絡詐騙犯罪集團，遼寧、福建及重慶等地公安機關懸賞通緝白所成、魏懷仁、劉正祥等10名重要頭目，提供有效線索舉報人可獲10萬至50萬元人民幣（約10.9萬至54.5萬港元）獎勵。

最高可獲54.5萬元

遼寧、福建及重慶等地公安機關在偵查發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團，以及以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民電訊網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。