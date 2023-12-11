菲船補給坐灘軍艦 華水炮驅趕爆衝撞

中菲兩國在南海的主權爭議持續，中國海警局昨日公布，菲律賓多艘船隻當天非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中方依法採取管制措施，其中一艘菲方船隻被指故意衝撞中國海警船，導致發生刮蹭。菲律賓海岸防衞隊聲稱，中國海警船及海上民兵船非法阻礙菲方對「坐灘」軍艦的例行補給及輪換任務。

中國海警局通報，菲律賓不顧中方一再勸阻及警告，當天執意派出兩艘海警船、一艘公務船、一艘運補船，在未經中國政府批准的情況下，闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」上址的軍艦馬德雷山號運送物資，形容這是嚴重侵犯中方主權。中國海警局對運載建築物資的菲方船隻採取管制措施，同時對運送食品等生活物資的菲方船隻作出臨時性特殊安排，局方強調中方現場操作是合理合法、專業規範。

菲稱被擊中引擎失動力 通報指出，運送食品等生活物資的菲律賓船隻無視中國海警局多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，昨日早上6時39分以不專業及危險的方式突然轉向，故意衝撞中方正常執法航行的海警21556艇。

中國海警局形容這是菲方蓄意「碰瓷」造成，責任完全在菲方；又批評對方行徑違背《南海各方行為宣言》及自身承諾，並正告立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，「不要搬起石頭砸自己的腳」。

菲律賓海岸防衞隊發表聲明及公開事發畫面，顯示中國海警船向菲方船隻發射水炮。聲明指控中國海警船及海上民兵船當時對菲律賓民間補給船，採取騷擾、封鎖以及實施危險舉動的行為，並聲稱補給船被中國海警船的水炮擊中引擎後失去動力，嚴重危害船員的安全，該船由菲律賓海岸防衞隊船隻安全拖回巴拉望省烏盧甘灣。

針對中國海警局有關故意「碰瓷」的指控，菲律賓海岸防衞隊反駁指出，涉事菲方船隻在駛往仁愛礁途中，遭中國海警船及海上民兵船近距離的鹵莽及危險性質騷擾，聲稱是中方海警21556艇衝撞，並強調涉事菲方船隻最終成功抵達馬德雷山號。

連續兩天南海短兵相接 今次是中菲兩國船隻連續第二天在南海短兵相接，中國海警局上周六對「侵闖」黃岩島鄰近海域的菲律賓公務船實施管控措施；菲律賓海岸防衞隊指控中國海警船發射水炮，阻止菲方為黃岩島的漁民補給，同時在黃岩島入口處設置「浮動障礙」。本報綜合報道

中國海警船（左）與菲律賓船隻（右）發生碰撞。 中菲艦艇南海衝突位置