甲骨文狂迷 驚喜發現小學教授

【本報綜合報道】甲骨文是目前中國發現年代最早成體系的文字，卻鮮有中小學把它涵蓋在課程內。內媒上周五報道，中國浙江省溫州市一名修讀甲骨文專業的女子，一直堅持在網上科普甲骨文，近日在瑞安一間小學推廣甲骨文知識，意外發現該校早已設有甲骨文相關課程，令她感到十分鼓舞和開心。

李右溪大學學習古代漢語課後便喜歡上文字學，並在研究生時期修讀漢語文字學，選擇研究甲骨文方向。畢業後在機緣巧合下，她開始在網上分享學習甲骨文的有趣經歷，由於網民反響頗佳，她遂繼續發布各種甲骨文科普知識。

設甲骨文書法課分段識字課 鑑於甲骨文與瑞安市擁有歷史淵源，李右溪最近到當地交流，期間在一間小學向逾400名5年級學生推廣甲骨文知識，發現學生的甲骨文基礎很好，不僅能回答正確答案，更能引伸出其他知識點。她隨後發現該校自2017年起已開設有關課程，包括甲骨文書法課、分段識字課，學生以甲骨文為媒介，深入了解漢字及接受文化薰陶，她亦為學生的熱情而感到驚訝和欣慰，認為甲骨文未來有望成為熱門科目。