龐貝古城麵包坊遺址 揭奴隸苦況
【本報綜合報道】意大利古蹟龐貝考古公園上周五表示，考古學家在羅馬龐貝古城發現一座麵包工坊遺址，推測麵包店主人曾關押奴隸和驢子，並指示奴隸和驢子磨碎穀物製作麵包，有助填補古羅馬時期奴隸制度史的空白。遺址將於周五向公眾展出。
空間狹窄 光線昏暗
考古學家在龐貝古城挖掘一座舊屋遺址期間發現該個麵包工坊，舊屋一部分用作居住，牆上掛着完好的壁畫，另一部分則是麵包工坊。工坊內部空間狹窄，幾乎無法看見屋外環境，高牆上方設有一個被鐵欄封鎖的小型窗戶，房間光線昏暗。房內地板有數道凹痕，與動物移動軌迹脗合。考古學家推測，主人為防止驢子滑倒而故意製造凹痕，迫使牠們被蒙着雙眼，不停繞圈走動磨碎穀物。麵包工坊旁邊有一個監獄，裏面僅有中庭，並沒有通往外部的門。
龐貝考古公園負責人扎奇特里埃蓋爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，身處房中可想像當時的奴隸甚至動物的艱苦工作，揭示古代奴隸制度野蠻暴力的一面，而新發現反映常被歷史遺忘的奴隸對羅馬文明文化和社會結構作出重大貢獻。
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