龐貝古城麵包坊遺址 揭奴隸苦況

空間狹窄 光線昏暗

考古學家在龐貝古城挖掘一座舊屋遺址期間發現該個麵包工坊，舊屋一部分用作居住，牆上掛着完好的壁畫，另一部分則是麵包工坊。工坊內部空間狹窄，幾乎無法看見屋外環境，高牆上方設有一個被鐵欄封鎖的小型窗戶，房間光線昏暗。房內地板有數道凹痕，與動物移動軌迹脗合。考古學家推測，主人為防止驢子滑倒而故意製造凹痕，迫使牠們被蒙着雙眼，不停繞圈走動磨碎穀物。麵包工坊旁邊有一個監獄，裏面僅有中庭，並沒有通往外部的門。