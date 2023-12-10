無腿男意志驚人 苦練摔角成冠軍

即便身體殘缺，只要意志堅定，也能活得精彩且充滿價值。美國傳媒上周五報道，當地一名男子天生患有尾區退化綜合症，自出生起便沒有雙腿，這並未令他自暴自棄，反而克服困境並成為一位國家級摔角選手，首戰綜合格鬥技便獲得冠軍，隨後更創下3項健力士世界紀錄，成為用雙手移動最快、跳箱最高以及3分鐘內完成最多鑽石俯臥撐的人。他現在是一名公開演講者，通過分享獨特的人生經歷鼓舞他人，回饋社會。

創3健力士紀錄 26歲的克拉克（Zion Clark）因先天缺陷遭生母棄養，童年輾轉到不同寄養家庭生活，飽受精神和身體虐待，更一度萌生自殺念頭。幸而16歲時獲一個滿懷愛心的家庭收養，開始學習摔角，逐漸建立成就感並廣交友人。

克拉克拒絕使用義肢助行，堅持使用僅有的雙手完成多項壯舉，經常到健身室訓練摔角，使身體更強壯。就讀中四時，他以33勝15負的成績，差一步便可打入俄亥俄州立摔角錦標賽，後來又參加肯特州立大學組摔角比賽，愈戰愈強，面對四肢健全的選手亦毫不畏懼。

冀參加明年奧運 克拉克去年首戰世界職業綜合格鬥技，擊敗一名全能運動運員，斬獲冠軍殊榮。他希望，有朝一日能代表國家參加奧運摔角和殘奧輪椅賽車比賽，為取得明年巴黎奧運會參賽資格，現在每日遵循嚴格及艱苦的訓練。他還希望明年能再刷新健力士世界紀錄，以更快的速度徒手移動。

除運動外，他同樣熱愛音樂，彈鋼琴、結他和打鼓均不在話下，形容摔角及音樂是鼓舞其情緒的最佳方式。本報綜合報道