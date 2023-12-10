澳洲收緊移民阻濫用 國際學生料首當其衝

澳洲總理阿爾巴內塞昨天宣布，全國吸納移民數字需回落到可持續水平，警告打擊濫用或取巧利用有關制度人士，本周將公布收緊移民詳細方案。當地傳媒引述消息報道，新措施包括向高技術工人及永久居民提全新移民途徑，同時收緊臨時工人及國際學生人數。

阿爾巴內塞昨天在新南威爾士省悉尼向傳媒解釋，澳洲移民數字在新冠疫情爆發後上升，需回落至疫前水平，達致可持續水平，因此政府計劃改革有關制度，確保國家得到所需技術工人，同時結束任何濫用或取巧行為。

本財年錄逾50萬名移民 受近年移民數字大增影響，澳洲民眾正面臨房屋供應緊張及生活成本上漲問題，更成為反對派攻擊政府議題。阿爾巴內塞稱，當新措施落實後，財政部估計下個財政年度移民數字將較本財年錄得逾50萬名移民人數顯著減少，僅得大約31.5萬人左右。

談及收緊移民方案會否包括削減國際學生人數時，阿爾巴內塞承認自己暫未確定以教育為主簽證會否受到影響，並說：「重要的是……來自印度及印尼等地人士繼續有機會接受高質素課程，不僅改變他們生活，也為澳洲產生收入。」

然而，阿爾巴內塞指出部分國際學生濫用相關制度，包括前來入讀一些沒有實質增加其技能基礎或能夠帶來國家利益課程，若不採取行動恐怕會不符國家及鄰國利益。他指政府決心解決有關問題，暗示可能收緊國際學生人數。

畢業恐更難取工作許可 英國傳媒昨天預期，澳洲政府將收緊海外學生英語能力要求，同時打擊違規移民中介。此外，政府亦會審查大學系統以外教育課程，藉此確定它們是否符合學生簽證申請資格。同時，外國學生完成課程後或更難取得留澳洲工作許可，特別是就業需求較低課程畢業生。本報綜合報道