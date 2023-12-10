俄擬40N6超遠程導彈 擊落烏F16戰機

【本報綜合報道】俄羅斯衞星通訊社上周四報道，俄軍打算使用S400防空導彈系統的40N6超遠程地對空導彈，瞄準並摧毀烏克蘭將從西方國家獲得的美製F16戰機。

蘇30及蘇35亦可打擊 知情人士指，40N6導彈已經在特別軍事行動地區頻繁使用，它結合A50U預警機，可以攻擊快速機動的低空目標，將是對抗F16戰機的主要手段之一，在目標起飛爬升時擊落它。退役俄羅斯陸軍上校、軍事分析家利托夫金（Viktor Litovkin）認為，F16戰機容易受到便攜式在內多款防空系統攻擊，40N6導彈專為瞄準它而設計。

他還提到，俄羅斯蘇30戰機、蘇35戰機可以發射導彈擊落F16戰機，即使對方有升級版本亦相對陳舊，並非西方國家所宣稱不可戰勝。

俄羅斯火箭和炮兵科學院通訊成員、軍事科學博士西夫科夫（Konstantin Sivkov）表示，40N6導彈的顯著特點是主動導引，可以超視距攻擊地平線外的目標。它設計用於攔截預警機、電子戰飛機、空中指揮機、戰略轟炸機、高超音速導彈、彈道導彈，最大射程380公里，射高40公里，平均飛行速度每秒1.19公里。