美精準打擊導彈 制衡中俄添利器 交付陸軍

美國2019年正式退出《中程導彈條約》後全面發展新款武器，宣稱應對俄羅斯及中國的導彈威脅。美國陸軍上周五宣布，接收首批用於實戰的新一代長程精準火力導彈「精準打擊導彈」（Precision Strike Missile，PrSM）；它可以對付500公里外的目標，比現役同級武器多出200公里，未來更設有反艦版本。

美國陸軍表示，上月在新墨西哥州白沙導彈靶場成功進行一次生產鑑定測試後，正式從生產商洛歇馬丁接收精準打擊導彈。

這款武器目前屬於地對地彈道導彈，可以從現役M142高機動火箭系統及M270A2多管火箭系統發射，將為美方聯合部隊指揮官，提供全天候反擊敵方實施戰鬥機動及防空作戰的能力。每個M142高機動火箭系統可以同時裝載兩枚精準打擊導彈，每個M270A2多管火箭系統的裝載數量多達4枚。

實際最大射程或達650公里 精準打擊導彈將取代最大射程300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）彈道導彈，美國陸軍一直表示精準打擊導彈最大射程至少約400公里，但國防部今年較早時發表的解密報告提到，實際最大射程比官方說法多出100公里，更有望增至650公里。精準打擊導彈將有4個版本，今次交付的是首個版本，第2版本是陸基反艦導彈，可以打擊移動目標；第3版本強化彈頭的殺傷力，第4版本最大射程增至1,000公里。

美國陸軍正在透過升級現役火炮及導彈系統、研發高超音速武器，以及改裝現有空基及海基導彈至陸基版本，組建長程精準火力，旨在反制中俄兩軍炮兵。長程精準火力由精準打擊導彈、戰略中程火力（前稱中程能力）、長程高超音速武器組成，長程高超音速武器最大射程2,776公里，戰略中程火力最大射程介乎另外兩款導彈之間，它從地面發射海軍標準6型導彈及戰斧巡航導彈，後者最大射程達到1,600公里。

料烏獲更多陸軍戰術導彈 值得留意的是，烏克蘭已經從美國獲得陸軍戰術導彈系統，隨着新一代的精準打擊導彈正式裝備美國陸軍，意味美方可以騰出陸軍戰術導彈系統，交付烏克蘭或其他國家及地區使用。此外，烏克蘭目前使用的陸軍戰術導彈系統版本，最大射程只有165公里，但精準打擊導彈的服役，或使該國有望從美國獲得射程300公里的版本。本報綜合報道