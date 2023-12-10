前司令盼美強硬回擊也門叛軍

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月爆發衝突以來，美國在中東地區的駐軍、航經紅海的商船接連受襲，但美方似乎淡化這些威脅。美國前中央司令部司令麥肯齊認為，美軍沒有強硬反擊親伊朗的也門叛軍青年運動在紅海之攻勢，伊朗視之為繼續進犯行為的「邀請」，拜登政府應該更有力地回應。

料伊朗亦不想衝突升級 美國傳媒上周五刊出麥肯齊的訪問，他指美國對青年運動採取軍事回應後，地區局勢升級並非不可避免，伊朗不完全控制青年運動或黎巴嫩武裝組織真主黨，伊朗亦怕以色列報復，不想衝突升級，與青年運動之間也有分歧，美方毋須覺得打擊青年運動等同攻擊伊朗。他形容加薩地帶戰事的有趣事情之一，是「那些未吠過的狗：伊朗和黎巴嫩真主黨」。

麥肯齊相信伊朗和其代理人只會尊重武力展示，在避免升級和伊朗與青年運動繼續攻勢之間是有微妙差異，美方需要努力弄對此事。他重申伊朗尊重使用武力、理解武力，並會作出回應，警告若美國不阻止攻擊，青年運動可能提升施襲力度，包括埋設水雷。美國傳媒引述知情美方官員指，中央司令部部分軍官認為阻止針對美軍的攻擊之唯一方法，就是反擊青年運動。

麥肯齊