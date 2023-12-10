多枚炮彈襲美駐伊拉克使館

【本報綜合報道】美國官員上周六證實，美國駐伊拉克巴格達大使館前一天遭受迫擊炮襲擊，至少7枚炮彈落在使館建築群，駐伊拉克和敍利亞美軍同日合共遭受5次攻擊，這是10月中旬以來駐中東美軍最高單日遇襲次數。

美駐伊敍軍隊遭5次攻擊 美國官員不排除有更多飛行物射向大使館建築群，但沒有落入使館，今次攻勢無造成人員傷亡，使館則非常輕微損毀，暫時未有組織承認責任。今次是大使館在逾一年來首次遇襲，亦是近日最大規模襲擊。另一邊廂，部署美軍的伊拉克西部阿薩德空軍基地遭遇兩次火箭彈及無人機襲擊，敍利亞的美軍基地則有3次襲擊。自10月17日起，駐伊拉克和敍利亞美軍累計至少84次遇襲。

美國國防部長奧斯汀上周五與伊拉克總理蘇達尼通電話，二人討論伊拉克政府保護外交人員和聯軍顧問及設施的責任，奧斯汀譴責連夜針對美國大使館的攻擊，以及近來數周對駐伊拉克和敍利亞美軍的襲擊，歡迎蘇達尼譴責襲擊是危害伊拉克內部安全的恐怖襲擊。他更表明美國保留對針對美國人員發動任何攻擊的人採取自衞行動之權利，點名親伊朗武裝組織真主黨旅和哈拉卡特真主黨需為大部分聯軍遇襲事件負責，美方保留果斷反擊這些組織的權利。

伊拉克總理辦公室表示，蘇達尼已經指示安全部門追捕肇事者，並且將他們繩之以法，攻擊外交使團在任何情況下都是不合理和不可接受。

奧斯汀