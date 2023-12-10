地面戰時間表 美國以色列分歧

【本報綜合報道】以色列國防軍持續在巴勒斯坦加薩地帶南北兩區的軍事行動，美國傳媒上周五引述以色列高級國防部官員報道，以色列和美國就戰事的時間表出現分歧，美方希望本月底完成地面戰，以方相信需要持續到下月底。

報道指，美國政府的意思是想以色列盡快完成戰事，減少對巴人的傷害，並讓加薩地帶獲得更多人道主義援助。以方對此當然樂意，但問題是敵人並不總是意見一致，美方明白此事並正在與以方合作，兩國彼此需要。其他以色列官員指出，拜登政府向以色列表明應該今年底前結束戰事，美國國務卿布林肯上月30日與以色列戰時內閣見面時，已經警告在國內和國際壓力不斷加大下，時間是結束戰鬥的關鍵。

以色列對美國提出的最後期限似乎漠不關心，官員直指美方建議不要進入加薩地帶、武裝組織地道、醫院，但以軍還是去了，這是摧毀回教激進組織哈馬斯的唯一方法，以色列將採取一切必要措施來取得決定性勝利。美國白宮國家安全委員會發言人回應表示，這是以色列打擊哈馬斯的戰事，以方會自行決定，美方將持續支持以色列自我防衞。

加薩城學校爆激戰 戰況方面，以色列士兵近日在加薩城一間學校迎擊哈馬斯武裝分子，雙方爆發激烈槍戰，以軍最終擊殺一名槍手，並在課室發現武器和軍事裝備。以軍亦摧毀地道豎井，相信是更大的地道網絡一部分，區內另一個地道豎井甚至設有升降機。