12月10日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月10日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廣州前副市長 王東涉違法受查
廣東省廣州市前副市長王東涉嫌嚴重違法，目前接受廣東省監察委員會監察調查。58歲的王東是安徽肥東人，曾經擔任廣州市城市規劃局局長、市政協副主席、副市長和市政府正廳級幹部等職務。另外，河北省紀委副書記、省監察副主任陳玉祥涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中紀委紀律審查監察調查。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231210-1210_00178_030/廣州前副市長--王東涉違法受查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc