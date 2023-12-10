廣州前副市長 王東涉違法受查

廣東省廣州市前副市長王東涉嫌嚴重違法，目前接受廣東省監察委員會監察調查。58歲的王東是安徽肥東人，曾經擔任廣州市城市規劃局局長、市政協副主席、副市長和市政府正廳級幹部等職務。另外，河北省紀委副書記、省監察副主任陳玉祥涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中紀委紀律審查監察調查。（綜合報道）