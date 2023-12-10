兩岸國際

三亞海關督辦 陳星恒違紀雙開

根據中央紀委國家監委網站上周五消息，海南省海口市海關所屬三亞市海關督辦陳星恒因嚴重違紀違法問題，由海口海關黨委給予其開除黨籍及公職處分。陳星恒被指違規收受禮品，無償接受他人提供的勞務，又多次免費使用系統內單位客房用於私人接待，同時干預海關執法活動，插手市場經濟活動。（綜合報道）
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