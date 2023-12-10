珠海塌隧道10人判監上訴駁回

事故造成直接經濟損失人民幣3,678萬餘元（約4,010萬港元），劉廣等人事後主動投案，並如實供述犯罪事實。工程施工單位、勞務分包單位與遇難人員家屬達成賠償協定並支付賠償款。珠海市香洲區人民法院一審以重大責任事故罪，判處劉廣等人有期徒刑3年至5年。二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程式合法，遂依法作出上述裁定。

江西20死車禍 調查證貨車超載

另一方面，江西省南昌市今年1月8日深夜發生一宗重大道路交通事故，造成20人死亡及19人受傷。省政府事故調查小組昨日發表報告，認定涉事的拖頭貨車嚴重超載，遇上送殯人群佔道時沒有避讓；加上燒紙錢及放爆竹形成煙霧，影響司機視線，導致貨車直接衝撞人群。此外，貨車實際擁有人為了多裝載貨物，在貨廂欄板加裝圍擋，圍擋超出貨車車廂高度約300毫米。