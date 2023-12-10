東航九霄機械故障 折返上海

【本報綜合報道】中國東方航空一架客機昨日從上海飛往英國倫敦，期間在空中放油，機師表示因機械故障，返航備降上海浦東國際機場；暫未知機上人數，事件中無人受傷。

其後再出發往倫敦

涉事航班編號為MU533，由空中巴士A330-200型號客機執飛。它早上9時39分從上海浦東國際機場起飛，原定計劃倫敦時間下午2時07分左右降落希思路機場，起飛後約兩小時後返回上海。由網民發布影片顯示，客機疑似在空中放油減重。東航工作人員回應稱，客機已經返航，目前正在維修，後續公布原因。根據航班追蹤網站紀錄顯示，航班下午2時11分左右再次起飛，預計倫敦下午5時30分左右到達目的地。