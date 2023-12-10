東航九霄機械故障 折返上海
【本報綜合報道】中國東方航空一架客機昨日從上海飛往英國倫敦，期間在空中放油，機師表示因機械故障，返航備降上海浦東國際機場；暫未知機上人數，事件中無人受傷。
其後再出發往倫敦
涉事航班編號為MU533，由空中巴士A330-200型號客機執飛。它早上9時39分從上海浦東國際機場起飛，原定計劃倫敦時間下午2時07分左右降落希思路機場，起飛後約兩小時後返回上海。由網民發布影片顯示，客機疑似在空中放油減重。東航工作人員回應稱，客機已經返航，目前正在維修，後續公布原因。根據航班追蹤網站紀錄顯示，航班下午2時11分左右再次起飛，預計倫敦下午5時30分左右到達目的地。
本月3日，東航一架由上海飛往香港的客機，途中因故障而備降福建廈門接受進一步檢查；客機最終安全降落，之後同日傍晚抵達香港。
東航接收第3架C919客機
另外，東航昨日正式接收第3架C919大型客機，編號B-919D，客艙布局與前兩架保持一致。客機當天早上從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場，完成交付儀式。東航去年12月9日接收全球首架C919，今年9月28日再與中國商飛簽署購機協議，增訂100架C919，成為全球最大C919用戶。
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