寒流南下 華北黃淮大範圍降雪

【本報綜合報道】隨着冷空氣進一步東移南下，內地北方大部分地區將迎猛烈降溫，華北、黃淮一帶將迎來今冬首場大範圍降雪，局部地區有大暴雪。昨日起至明日，東北地區、華北、黃淮、江漢、江淮、江南西部及北部等地氣溫下降6°C至10°C，東北地區中部、華北南部、黃淮等地降溫幅度可達12°C以上。

氣溫創今冬新低 北京-4°C

中東部氣溫將大面積創今冬以來新低，最高氣溫0°C線南壓到黃河下游一帶。中央氣象台預計，降雪將主要集中在新疆、西藏等地，其中新疆沿天山地區和伊犁河谷、西藏東南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。大規模降雪今日將逐漸拉開序幕，其中內蒙古河套地區、陝西北部、山西大部、華北南部、山東西部、河南北部等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪。新疆塔城和伊犁河谷、吉林東部、遼寧東部和南部等地部分地區明日有中到大雪，局部暴雪。北京當晚會下雪，氣溫-4°C。