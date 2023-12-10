地鐵職員對空氣安檢惹質疑

【本報綜合報道】內地有民眾表示，近日在吉林省長春市乘坐地鐵3號線，途經長春站安檢口看到一名安檢員對着空氣而非對人安檢，質疑存在「裝樣子、走形式」等問題。長春軌道交通集團起初回應稱，不一定要挨着人身上才可檢測，但其後承認涉事安檢員做法不妥當。

公司一度稱不需靠近人 民眾拍下的影片可見，多人通過地鐵入口時，在場一名女安檢員並未把儀器圍繞乘客檢查，而是對着空氣畫圈。長春軌道交通集團營運服務部門工作人員上周四上午解釋時稱，該安檢設備有一定輻射，達到一定安檢標準便可，但同時已經把上述問題記錄反饋。

不過，長春軌道交通安檢安保部門負責人同日下午承認，該安檢員安檢等級沒有做到位，後續將加強培訓，接下來也會根據此事作出一系列整改，避免類似事件再發生。對於安檢設備檢測距離問題，負責人稱最近呼吸道疾病高發，為了讓乘客快速通過，安檢員和乘客保持一定距離，但片中安檢員距離沒把握好，手沒抬起來，重點部位沒掃到，做法肯定有錯。