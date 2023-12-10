多種新開發新冠疫苗獲批使用

沃森生物、石藥集團本月1日相繼發布公告，其開發的新冠變種株mRNA疫苗均收到國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班的函件，經國家相關部門批准納入緊急使用。神州細胞、麗珠集團、康希諾其後公布，公司研發生產的新冠疫苗獲準納入緊急使用的資訊。

西安的士公司 促全體司機打針

與此同時，陝西省西安市鄠邑區一間的士公司在聊天群發訊稱，接到上級部門通知，要求全體司機必須接種新冠疫苗，公司亦會作紀錄。該的士公司工作人員上周四向內地傳媒證實的確接到上述通知，但不清楚由哪個部門發出。