多種新開發新冠疫苗獲批使用
【本報綜合報道】內地多種呼吸道病毒肆虐，本月以來，麗珠集團、石藥集團、神州細胞、沃森生物、康希諾的新冠疫苗納入緊急使用，均覆蓋當下流行的XBB變種株。
沃森生物、石藥集團本月1日相繼發布公告，其開發的新冠變種株mRNA疫苗均收到國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班的函件，經國家相關部門批准納入緊急使用。神州細胞、麗珠集團、康希諾其後公布，公司研發生產的新冠疫苗獲準納入緊急使用的資訊。
根據中國疾病預防控制中心11月發表的報告，全國31個省及新疆生產建設兵團10月合共報送7,646宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，涵蓋73個進化分支，其中XBB系列變種株為主要流行株。
西安的士公司 促全體司機打針
與此同時，陝西省西安市鄠邑區一間的士公司在聊天群發訊稱，接到上級部門通知，要求全體司機必須接種新冠疫苗，公司亦會作紀錄。該的士公司工作人員上周四向內地傳媒證實的確接到上述通知，但不清楚由哪個部門發出。
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