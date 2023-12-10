台指陸辦交流 涉統戰收集情報

【本報綜合報道】台灣陸委會日前舉行諮詢委員會議，會上指出中國大陸交流活動充滿各式統戰與政治語言，甚至利用宗教交流作為情報活動，搜集台灣民情。

會議主題為「近期中共對台文化宗教交流策略之觀察」，學者引言報告指疫後兩岸文化宗教交流看似大幅回溫，但在中國大陸「宗教中國化」的發展策略下，近期交流活動內涵已經有所改變。為了塑造「宗教祖國」以吸引信眾前赴中國大陸，官方主導色彩加重，民間自主參與度下降。

兩岸年度漢字揭曉「融」當選 有委員提醒，面對中國大陸以宗教文化交流活動對台灣進行統戰滲透，加上近期不斷發生台人赴陸遭遇人身自由與安全受侵害事件，台方應該主動與宗教界相關人士及團體保持互動，提供赴陸交流相關注意事項，避免民間團體赴陸遭遇人身安全風險。

另外，由兩岸相關機構共同主辦的2023海峽兩岸年度漢字評選結果，上周五在台北市揭曉，「融」字以逾98萬票當選，其他候選字包括轉、嘆、盼、通、望、啟、快、韌、和等。中華書學會會長張炳煌表示，希望藉由「融」字，互相更進一步了解、進行兩岸有利之間的事情，可以是謙和圓融、融和，更重要的是圓融，相互理解之後，會有更好的事情發生，相信會帶入明年更好未來。