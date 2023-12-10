美政客指中國大蒜不衞生 華官媒諷欠常識

【本報綜合報道】美國共和黨國會參議員史葛（Rick Scott）最近去信商務部長雷蒙多，指控中國大蒜生產方法不衞生，以人糞施肥並在污水中種植，美國進口後會構成重大國家安全風險。具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」昨日批評，史葛的指控戴着有色眼鏡，形容是一個黑色幽默。

史葛指倘進口致國安風險 史葛指出，由於大蒜是一種廣泛用於烹飪的食品，因此產品對美國人至關重要。為了維持強大穩定的經濟、國內穩定、社會繁榮，以及社會和國家安全，必須確保向所有美國人提供食物的品質。他表示，如果食物不安全，就不能夠指望美軍可以捍衞國家利益，呼籲商務部應該展開調查，並且要調查不同類型的大蒜。

「牛彈琴」引述加拿大魁北克省麥吉爾大學的科學與社會辦公室，指沒有證據表明糞便用作中國種植大蒜的肥料，該大學2017年發表的一篇文章提到，人和動物糞便都是有效的肥料，使用這些糞便給農作物施肥，聽起來是不那麼吸引人，但比想像更安全。「牛彈琴」更反唇相譏，嘲諷史葛缺乏農業常識。

史 葛