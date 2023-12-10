美國制裁2名涉疆官員 中方譴責干涉內政

被制裁的中國官員是新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪（Gao Qi），以及中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合（Hu Lianhe）。美方指控高琪所在的上級部門新疆公安廳，之前被列入指定實體名單，他作為副州長參與對維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及其他回教少數民族成員的鎮壓；高琪及其直系親屬禁止入境美國。美方續指，胡聯合所在的中央新疆工作協調組在制訂新疆政策中發揮重要作用，直接和密切捲入《新疆維吾爾自治區去極端化條例》的制訂和修訂，此條例為新疆透過再教育營去極端化提供框架。