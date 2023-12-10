美國制裁2名涉疆官員 中方譴責干涉內政
【本報綜合報道】美國財政部外國資產管制辦公室上周五指控9個國家合共20名人士涉嫌侵犯人權，宣布對他們實施制裁，當中包括兩名涉及新疆事務的中國官員。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，制裁是非法的，這種行徑粗暴干涉中國內政，公然違反國際關係基本準則，嚴重破壞中美關係，中方堅決反對並強烈譴責。
被制裁的中國官員是新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪（Gao Qi），以及中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合（Hu Lianhe）。美方指控高琪所在的上級部門新疆公安廳，之前被列入指定實體名單，他作為副州長參與對維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及其他回教少數民族成員的鎮壓；高琪及其直系親屬禁止入境美國。美方續指，胡聯合所在的中央新疆工作協調組在制訂新疆政策中發揮重要作用，直接和密切捲入《新疆維吾爾自治區去極端化條例》的制訂和修訂，此條例為新疆透過再教育營去極端化提供框架。
美指控9國20名人士侵人權
除了中國外，阿富汗、伊朗、中非共和國、剛果民主共和國、海地、南蘇丹、烏干達、利比里亞亦有官員受制裁。同日，美國政府聯邦公報把中糧糖業、四川經緯達科技集團、安徽新雅新材料3間中國企業列入《維吾爾族強迫勞動預防法》實體名單，令名單的企業總數增至30間。
美國政府要求實體清單的企業證明產品不涉及強迫勞動，否則不能夠進口美國。
另外，白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，美方熱切希望恢復與中國陷入僵局的軍事對話。他指美中缺乏聯繫，可能是中國沒有任命與美國國防部長奧斯汀對應的人士。
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