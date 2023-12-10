日軍侵華 新文物史料1103件展出

【本報綜合報道】位於江蘇省南京市的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，上周五舉辦的2023年新徵文物史料新聞發布會，展示新收集1,103件（套）文物史料，包括侵華日軍《從軍日誌》、《野炮兵第十二聯隊本部戰鬥詳報》，以及南京大屠殺期間的美國報紙原件等。

包括《從軍日誌》等 侵華日軍木村中佐的《從軍日誌》約180頁，扉頁部分寫有標題《從軍日誌—於上海戰禍中—木村中佐》，記錄時間自1937年8月16日至同年12月31日。日誌不涉及前線作戰，但詳細記錄上海派遣軍報道部、華中方面軍特務部的情報收集等工作。經專家翻譯考證，「木村中佐」全名為木村松治郎。日誌也提及日軍在南京的行為，包括搶劫、強姦、強闖民宅等。

紀念館文物史料部負責人艾德林表示，日本友人大東仁今年代紀念館收集一份《野炮兵第十二聯隊本部戰鬥詳報》，記錄聯隊長淺野中佐發布的相關命令。此外，《野炮兵第十二聯隊登陸後的行動要圖》記錄該部當年從杭州灣登陸後，向廣德、蕪湖等地進犯的行軍路線圖。

美籍華人魯照寧再捐贈125份美國報紙，包括《紐約時報》等14種，其中兩份報章轉載當年日本報紙中有關兩名日本軍官「百人斬」競賽的報道。紀念館目前各類藏品總量達19.3萬件（套），南京大屠殺影像檔案資料中心正在興建中。