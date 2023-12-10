黃岩島海域 中菲再對峙

華海警射水炮 向闖境3船實施管控 南海主權爭議升溫，導致中國與菲律賓的關係緊張。中國海警局昨日公布，菲律賓漁業和水產資源局公務船當天「侵闖」黃岩島鄰近海域，中方對它們實施管控措施。菲律賓海岸防衞隊指控中國海警船發射水炮，阻止菲方為漁民補給，又在黃岩島入口處設置「浮動障礙」，要求中方立即停止侵略性的活動。

針對昨日的對峙情況，中國海警局未有加以說明，僅以一句交代，指涉事的菲律賓公務船有3艘，但沒有解釋採取哪些管控措施。菲律賓海岸防衞隊同日發布4段宣稱是現場情況的影片，其中一段影片可見中國海警船向菲律賓公務船近距離發射水炮，另一段影片顯示中方出動兩艘海警船夾擊，同時向中間的菲方船隻發射水炮。

至於其餘兩段影片，根據菲律賓海岸防衞隊的說法，其中一段顯示中國海警局出動充氣艇，驅散等候官方派發燃料補貼及食物補給的菲律賓漁船，菲方形容中方阻止分發人道主義支援既不合法也不人道。最後一段影片可見，中國海警船派出小艇，在黃岩島東南方入口處設置疑似浮波的「浮動障礙」，被指妨礙菲方公務船駛入。

菲稱擁主權 批評危害漁民生計 菲律賓海岸防衞隊重申根據該國憲法，黃岩島是菲律賓國土一部分，菲方有權對它行使主權及管轄權；又引用2016年南海仲裁案裁決，指出菲律賓漁民在國際法保護下，擁有在黃岩島海域的傳統捕魚權利。菲方要求中國海警船及中國海上民兵船立即離開黃岩島，要求中方停止侵犯菲律賓主權、停止危害菲律賓漁民生命及生計。

除了黃岩島外，中菲兩國艦艇今年多次在南沙群島仁愛礁短兵相接，中國海警局11月10日表示，菲律賓船隻向非法「坐灘」的軍艦運送物資期間，不安全及不專業地衝闖；中國海警船對菲方船隻進行規制，攔截菲方海警船及抵近查證菲方運輸船。

中越海警會議 同意深化合作 另一方面，中國海警局與越南海警司令部上周一至上周五在廣東省廣州市，舉行第7次高級別工作會晤暨越南海警8002艦來訪活動，雙方一致表示要深化海上務實合作，穩健處置海上突發事件，共同維護海上安全穩定。此外，日本海上保安廳昨日表示，兩艘中國海警船駛入主權爭議的釣魚島海域，日方巡邏船持續發出警告。本報綜合報道

中菲艦艇南海衝突位置 事發地點黃岩島。 中國海警驅散菲律賓漁船。