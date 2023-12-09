佛州迎白色變種短吻鱷B

美國佛羅里達州奧蘭多一間主題公園周四宣布，園內迎來一條極罕有的雌性白色變種美國短吻鱷幼崽。牠重96克、長49厘米，與患白化症鱷魚不同，其眼睛呈明亮的藍色而非粉紅色，目前尚待公園向公眾徵名。白色變種美國短吻鱷36年前被發現路易斯安那州野外，今次為首次在人工孕育下誕生該品種。