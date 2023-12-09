澳洲93歲婦 術後報泳賽展意志 摘4金激勵殘疾子

年齡並非人生路上的障礙，年紀老邁者依舊能活出人生最燦爛一面。澳洲傳媒周四報道，新南威爾士省東南部一名九旬老婦早前完成心臟手術後，參加在南澳省阿德萊德舉辦的游泳賽事，成功奪下4枚金牌。擁有豐富人生經歷的她表示，此舉旨在證明自己活得精彩，更希望藉此激勵殘疾兒子，任何時候都不應放棄對生活的熱情。

93歲的達倫—麥克萊恩（Noeline Dahlen-Maclean）並非首次贏得水上運動獎牌，她曾於1946年的英聯邦運動會上獲得跳水銀牌和銅牌。她指比賽和生活一樣，需要擁有堅強意志。她同時是一名特別的游泳教師，由於1959年兒童溺水事件頻生，她當時駕駛着一輛載着摺疊式游泳池的拖車，穿越昆士蘭省內陸地區，教授鄉村兒童游泳，並在半年內獨自走過長約3,218公里的旅程。

達倫—麥克萊恩的熱情沒有因年齡增長而減退，她早年曾以80歲高齡跳傘，從飛機躍下的前一刻，面對教練詢問她是否感到緊張，她當即否認，更勇敢地一躍而下。

80歲曾跳傘 喻高位跳水 她形容該次跳傘經歷是史上最好的高位「跳水」，連「泳衣」也沒有弄濕。她現在仍需依靠助行架和心臟起搏器四處走動，但仍為未來設滿各種挑戰，包括嘗試懸掛式滑翔。本報綜合報道