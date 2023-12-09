北海道3車相撞 9旅客傷

日本北海道富良野市周五上午發生3車相撞事故，涉及觀光巴士、大型貨櫃車等，觀光巴士9名外國遊客及司機受傷送院，包括台灣、澳洲等地旅客，傷者無生命危險。當時路面積雪處於被車輛輪胎壓實的狀態，貨櫃車可能因急煞或突然轉彎，導致車頭與車身彎曲並失控，也不排除打滑偏離到對面線的可能性。（綜合報道）