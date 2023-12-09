兩岸國際

墨西哥5.8級地震 首都有感

墨西哥中部周四下午發生黎克特制5.8級地震，距離震央200公里的首都墨西哥城震感亦強烈，地震警報聲大作，民眾紛紛從建築物跑到街上避難，暫時沒有傷亡及損毀報告。震央位於普埃布拉州城鎮奇里特拉德塔皮亞東北偏北約10公里，震源深度約44.4公里。（綜合報道）
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