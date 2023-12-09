12月9日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
墨西哥5.8級地震 首都有感
墨西哥中部周四下午發生黎克特制5.8級地震，距離震央200公里的首都墨西哥城震感亦強烈，地震警報聲大作，民眾紛紛從建築物跑到街上避難，暫時沒有傷亡及損毀報告。震央位於普埃布拉州城鎮奇里特拉德塔皮亞東北偏北約10公里，震源深度約44.4公里。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231209-1209_00180_049/墨西哥5-8級地震--首都有感
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc