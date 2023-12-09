兩岸國際

函館海岸現大量沙甸魚屍
日本北海道函館市周四有大量沙甸魚屍體沖上岸邊，漁民自發前往清理，以免魚屍腐爛散發出惡臭。政府正在協商回收作業的細節，尚未訂立完成工作的時間，估計需要一周才能夠完成清理。大批沙甸魚可能因被海豚和吞拿魚等捕食者追逐，令牠們成群結隊游入氧氣不足的淺水區域，從而缺氧死亡。
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