12月9日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
函館海岸現大量沙甸魚屍
日本北海道函館市周四有大量沙甸魚屍體沖上岸邊，漁民自發前往清理，以免魚屍腐爛散發出惡臭。政府正在協商回收作業的細節，尚未訂立完成工作的時間，估計需要一周才能夠完成清理。大批沙甸魚可能因被海豚和吞拿魚等捕食者追逐，令牠們成群結隊游入氧氣不足的淺水區域，從而缺氧死亡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231209-1209_00180_045/函館海岸現大量沙甸魚屍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc