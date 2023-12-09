舉中指報新聞 BBC女主播捱轟

網上道歉認衰 觀眾促削資助 英國廣播公司（BBC）一名女主播周三在午間新聞直播開始時，被拍到向鏡頭舉中指，她發現後驚慌失措，迅速放下手並開始播報新聞。她周四在社交網「X」發文道歉，聲稱當時與同事開玩笑，並非向觀眾或任何人舉中指。有網民批評她不專業，要求削減對BBC的資助。

涉事的是BBC首席新聞主播莫希里（Maryam Moshiri），她周三中午主持直播節目BBC News Bulletin，在節目倒數完準備開始時卻嬉皮笑臉地向鏡頭舉中指，她意識到畫面播放出街後立即放低手，嚴肅地報讀第一則關於英國前首相約翰遜出席新冠疫情調查聽證會的新聞。

稱與同事開玩笑 莫希里在X道歉時指，當時導播正在跟她從10到0倒數，她也假裝在倒數並伸出10根手指計時，當數到1時開玩笑地舉起中指，當時不知道會被錄影機拍下。她強調是跟攝影團隊的私下玩笑，發生這種事不是她的本意，無意冒犯任何人並對令人不快感到抱歉。她表明，不是對觀眾或某人舉中指，並指愚蠢玩笑的對象是一小群夥伴。莫希里的道歉貼文在數小時內有210萬人觀看，近3,000名網民留言。

有網民指摘莫希里最近表現得不專業，舉中指一幕令他的姪子深受創傷，聲言除非她轉為幕後工作，否則全家不會續約訂閱BBC。但有網民接受莫希里的解釋，認為她充滿幽默感，事件無傷大雅。育有3名子女的莫希里於2000年從倫敦大學學院畢業，取得意大利語文學士學位，一年後於倫敦傳媒學院取得廣播新聞學研究文憑。她於2003年加入BBC前，曾在獨立電視新聞頻道工作。在BBC工作期間，莫希里曾任財經新聞主播長達16年，本年2月成為BBC其中一名首席主播。本報綜合報道