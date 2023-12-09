岸田文雄：任首相期間退出岸田派

岸田文雄

【本報綜合報道】日本執政自民黨派系集資宴會早前被揭存在政治資金問題，首相岸田文雄周四宣布在出任首相期間，退出自己擔任會長的自民黨「岸田派」。目前內閣支持度低迷，自民黨內部有不滿意見認為，他事到如今才退出派系為時已晚。

岸田文雄在首相官邸向傳媒表示：「我自己將站在前列，努力恢復（人們對自民黨的）信賴。」他不會要求自民黨其他派系的會長退出派系，相關人士稱「岸田派」的會長職位將保持出缺狀態。

當地傳媒引述消息指，岸田文雄周三在與自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等黨幹部出席的緊急會議上，就醜聞強調「為了恢復信賴，希望大家帶着強烈的危機感，團結一致加以應對」，並表示在自己擔任首相和黨總裁期間退出派系是妥當。

自民黨被爆不當回饋議員545萬元 早前有日本傳媒爆料，表示自民黨最大派系「安倍派」把超出集資宴會券銷售指標的一部分利潤，直接「回饋」給議員，沒有按照法律規定記載到收支報告書，據報「安倍派」這種不正當處理的資金數額，在5年內合共超過1億日圓（約545萬港元）；「岸田派」等其他派系也被爆存在這種情況，在野黨指摘是賄賂。

另外，內閣官房長官松野博一隸屬「安倍派」的清和政策研究會，他涉嫌過去5年收受逾1,000萬日圓（約54.3萬港元）回佣，卻未記錄在黨內收支報告。當事人昨日表示，清和政策研究會將確認事件並作出適當回應，對於派系政治獻金的刑事告發和相關搜查正在展開。