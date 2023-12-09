中歐領導人會晤 洽平衡貿易關係

【本報綜合報道】第24次中國－歐盟領導人會晤周四在北京舉行，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾和歐盟委員會主席萊恩在會後新聞發布會總結行程，前者表示，不會放棄鼓勵中國協助結束俄烏戰爭，並指中方參與下次烏克蘭和平會議非常重要。

歐理會續倡華助結束俄烏衝突 萊恩指出，雙方在會上討論貿易不平衡的根本原因，包括缺乏中國市場准入機會、中國企業獲得的優惠待遇，以及中國產能過剩的情況，她稱從政治上來說，歐洲的領導人無法容忍不公平競爭導致歐洲的工業基礎遭受破壞。

英國傳媒形容，中歐領導人在這4年來首次面對面的會晤中，一致同意雙方的貿易關係應該更加平衡，但包括烏克蘭和企業補貼等一系列問題上，未見有可化解分歧的迹象。

中方的報道就指出，查爾斯‧米歇爾及萊恩與中國國務院總理李強會晤時表示，歐中關係是歐盟最重要的對外關係之一，歐盟願意作為中國可信可靠的夥伴；歐盟堅持戰略自主，願意與中方推進高層對話，增進相互理解，減少誤解，深化經貿、農食、氣候變化、人工智能等領域合作，攜手應對全球挑戰，促進世界和平、穩定與繁榮。