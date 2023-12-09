子被控9罪可囚17年 彈劾調查拜登將投票

涉逃稅逾千萬 破壞公司預扣流程奢侈過活 美國總統拜登之子亨特的醜聞層出不窮，司法部特別檢察官韋斯周四向加州洛杉磯聯邦法院提交文件，正式起訴亨特9項稅務相關罪名，包括3項重罪和6項輕罪，一旦罪成面臨最多17年監禁。眾議院共和黨人同日公布正式授權對拜登啟動彈劾調查的決議草案，預計最快將於下周三全院投票。

檢方提交的起訴書長達56頁，列出亨特的罪名包括一項企圖逃稅或避稅罪、兩項詐欺和虛假陳述罪及6項故意不提交申報表、提供資訊或繳稅罪，指控他於2016至2019年間沒有繳交至少140萬美元（約1,092萬港元）稅款，雖然他最終從2018年起繳稅，但他涉嫌進行虛假商業扣除以逃避稅務評估，以減少他所面臨的大量稅務負債。起訴書還指，亨特破壞自己公司的薪資和稅務預扣流程，在此之外提取了數百萬美元，並在奢侈的生活方式上花費數百萬美元，而不是繳稅。

亨特的律師發聲明表示，根據事實和法律，如果亨特的姓氏不是拜登，他就不會在特拉華州和加州被起訴，韋斯向共和黨的壓力低頭，先是起訴亨特史無前例和違憲的槍械罪名，現時在經過5年調查卻沒有新證據、在亨特全額繳稅兩年，並在檢察官數月前同意以兩項輕罪解決此事時，檢方又提出了9項新指控。

白宮稱共和黨圖抹黑 長達14頁的拜登彈劾調查決議草案定於下周二上午提交眾議院規則委員會審議，意味最早可於下周三，即眾議院今年最後一次開會前一天投票。一旦通過可為彈劾調查帶來更多法律影響力及能索取更多證據，並且規定公開聽證會的規則、指示委員會就調查結果撰寫公開報告。

眾議院議長約翰遜相信共和黨有足夠票數通過決議，他批評白宮拒絕交出關鍵證人，也拒絕向國家檔案和記錄管理局（NARA）移交數千份文件，阻撓彈劾調查，因此授權決議是必要的憲法步驟。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）周四重申，這一毫無根據的噱頭並非源於事實或現實，而是源於共和黨人極端無恥地想濫用權力抹黑拜登，共和黨人只關注愚蠢的噱頭，為自己吸引眼球。本報綜合報道