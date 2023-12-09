校長拒就反猶行為表態 美眾院委會查3大學

【本報綜合報道】美國哈佛大學、賓夕凡尼亞大學、麻省理工學院的校長周二到國會眾議院接受質詢，拒絕表明呼籲種族清洗猶太人是否違反校方欺凌和騷擾的行為守則。眾議院教育與勞動力委員會周四宣布調查上述大學的學習環境及紀律政策。

委員會由共和黨控制，主席福克斯（Virginia Foxx）指本周較早時從相關大學校長收到的證詞是絕對不能夠接受，委員會成員對校長們的領導，以及無法採取行動向猶太學生提供法律規定的安全學習環境感深切憂慮。委員會將向大學索取文件及傳召未曾經提供的資料，調查範圍可能擴大至其他大學。麻省理工學院發言人表示，該校反對任何形式的反猶太主義，將與委員會合作處理此事。哈佛大學強調有最大的決心對抗反猶太主義，期待與委員會分享資訊。

大學金主取消捐贈作抗議 今次風波持續發酵，賓夕凡尼亞大學金主之一的美國石嶺資產管理公司始創人兼行政總裁史蒂文斯（Ross Stevens），取消向該校捐贈約一億美元（約7.8億港元），抗議校方就校園反猶太主義的解釋。