聯國稱以或重開口岸 讓物資運加薩

【本報綜合報道】聯合國人員周四表示，以色列可能很快重開通往巴勒斯坦加薩地帶的凱雷姆沙洛姆口岸，以便人道主義救援物資接受檢查後，經上址進入加薩地帶。

加薩逾190萬人流離失所 聯合國緊急救援協調員格里菲斯（Martin Griffiths）表示，重開凱雷姆沙洛姆口岸是近幾周以來討論的焦點，目前迹象顯示「很有希望」它很快重開，但強調談判仍然進行。凱雷姆沙洛姆口岸位於以色列南部與加薩地帶的邊界地區，用於貨物運輸，日常貨車流量為每天1,000輛，但自今年10月戰事爆發以來，該口岸被以方完全關閉。有報道指以色列政府在國際社會強大壓力下作出這項決定，但未具體說明口岸重新開放的時間。

與此同時，格里菲斯表示，由於以色列的軍事行動和道路損毀，聯合國在加薩地帶南部地區的援助工作無法正常運作，無法向民眾分發食物和水。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處周四表示，加薩地帶逾190萬人流離失所，超過85%以上人口被迫遷徙或離散，其中超過100萬人聚集到中部地區，以及南部地區最大城市汗尤尼斯、拉法等地的近百個避難中心。自戰事爆發以來，該處超過130名人員喪生。