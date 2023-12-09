以軍逼投降巴人半裸接受檢查

【本報綜合報道】以色列國防軍繼續在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動，社交網周四流傳的照片及影片顯示，大批巴人男子疑似投降後，被迫脫掉大部分衣服接受檢查，只穿上內褲及被蒙眼。人權組織指控以色列國防軍包圍北部地區拜特拉希亞兩個避難中心數天，毆打平民及脫去其衣服，呼籲緊急調查以軍侵犯平民的行為。

有關照片及影片在北部地區賈巴利亞拍攝，涉事巴人男子被指與回教激進組織哈馬斯及其他恐怖組織有關。以色列國防軍表示，賈巴利亞是恐怖分子的活動中心，因此所有留守區內的人士一律被拘捕及接受問話，以方將調查當中哪些人士是哈馬斯等恐怖組織的成員。由於以軍士兵擔心巴人投降時可能身上藏有武器，例如炸彈背心，因此要求他們在一段距離外先脫掉面衫面褲以證清白，確保在場人士的安全。

以國戰時內閣部長兒子陣亡 以色列國防軍證實，前總參謀長、現任戰時內閣部長艾森科特（Gadi Eisenkot）的25歲兒子蓋爾（Gal Eisenkot），周四在加薩地帶北部地區作戰期間陣亡。他生前是預備役士官長，當時在一個哈馬斯地道出入口爆炸時身受重傷，送院後不治。

另外，巴勒斯坦自治政府總理什塔耶周四接受美媒訪問，表示正在與美國官員討論加薩地帶的戰後治理方案，雙方同意以色列不應該重新佔領加薩地帶，亦不應該劃出該處土地，作為緩衝區或驅逐巴人。他傾向讓哈馬斯成為巴勒斯坦解放組織的初級夥伴，助建立包括約旦河西岸地區、加薩地帶、東耶路撒冷的獨立國家。