普京宣布參加大選 俄70%人撐續掌權

克宮會晤伊朗總統 交換意見討論中東 俄羅斯總統普京周三結束對阿聯酋及沙特阿拉伯的「閃電式」訪問後，翌日繼續施展其中東外交手段，在莫斯科克里姆林宮接見來訪的伊朗總統萊希，二人商討加強兩國合作及解決地區危機。現年71歲的他昨日更宣布，參加明年大選角逐連任；一旦成功將展開第5個總統任期，為期6年，意味掌權直至2030年。

俄羅斯去年對烏克蘭發動全面戰爭後，面對西方國家推動的國際孤立，加強與伊朗的夥伴關係，特別是軍事合作方面；伊朗被指向俄羅斯提供自殺式無人機用於烏克蘭戰場，換取對方出售戰機等先進武器。二人會面時提到當前中東地區局勢，萊希表明計劃與普京討論巴勒斯坦問題，聲稱以色列種族滅絕及干犯反人類罪行，並引述統計指加薩地帶「每10分鐘有一名兒童死亡」，所以必須盡快令以色列停止轟炸。

斥美外交失敗釀以哈戰爭 普京表示，與萊希就中東地區局勢交換意見非常重要，特別是巴勒斯坦局勢。自以色列與回教激進組織哈馬斯今年10月爆發戰爭後，他曾經形容這是美國外交失敗的結果，同時暗示俄羅斯可以充當調解人，原因是俄方與交戰雙方都保持友好關係。普京同時提到，周三乘坐專機出訪時飛越伊朗領空，他當時有意「即興」降落並直接在德黑蘭與萊希會面，但獲得下屬告知對方已經啟程，正在前往莫斯科的途中。

向軍人頒俄羅斯英雄勳章 除了地區危機外，雙方也談到俄伊兩國在其他領域的合作。普京表示：「我們有重要的基礎建設項目，我們一早展開討論，『北南鐵路』項目已經動工。我們是自然地及一貫地在能源領域展開合作。在教育領域，有很多伊朗大學生在我們這裏學習。總而言之，我們正在非常積極地在各方面進行務實合作。」萊希提到伊俄兩國在能源、農業、教育的合作，並相信採取顯著的措施，符合雙方國家及人民的利益。

俄羅斯明年3月15日至17日舉行總統選舉投票，勝選者同年5月宣誓就任。普京昨日在克里姆林宮，向參與烏克蘭特別軍事行動的軍人頒授俄羅斯英雄勳章，並向頓涅茨克人民共和國英雄佐加（Artyom Zhoga）表示計劃競選新一屆總統。佐加稱前線每個人都想知道普京是否參選，轉述對方稱時代總是在變遷，但與人民在一起。普京指出不同時期有不同的想法，現在這個時候需要作出決定，「我將競選總統」。

俄羅斯民意基金會周四及昨日公布的調查顯示，當地70%受訪者認為普京應競選連任，15%受訪者認為他應離開總統職位，但仍然留在國家領導層並擔任其他職務；8%受訪者主張他應退出政壇，餘下7%受訪者表示難以回答。此外，77%受訪者表示信任普京，79%受訪者對他的工作表示支持。普京分開兩個時段擔任總統，第一階段是2000年至2008年，接下來4年成為總理，直至2012年起再次出任總統。本報綜合報道