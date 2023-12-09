提前下班用餐遭解僱 獲賠2.2萬

【本報綜合報道】江蘇海安近日發生一宗勞動合約糾紛案，高盛公司因員工小王（化名）多次早退前往飯堂用餐，以嚴重違紀為由解僱，並拒絕支付賠償金。海安市人民法院一審判決雙方解除勞動合約，高盛公司要向小王賠償兩萬元人民幣（約2.2萬港元）。

公司無付解約賠償 勞資對簿公堂 內媒周四（7日）報道，小王前年與公司簽訂3年勞動合約，入職不到兩年卻遭解僱，理由為中午提前下班用餐次數高達12次，違反《員工管理規定》，應予以降級、降職或解僱。

小王向仲裁委起訴高盛公司無支付解約賠償金獲受理，公司不服，起訴至海安法院。小王在法院解釋，用餐打卡時間在上午11時50分到12時03分之間，有時已到下班時間，沒有影響本職工作，公司卻認為走路到食堂需時5、6分鐘，行為仍屬早退。

法院認為，該公司以小王到食堂的時間早於下班時間幾分鐘至10分鐘不等，即解除勞動合約，不符合《員工管理規定》也不合理，公司未有在單方面解約前通知工會，故作上述判決。雙方未於一審判決後提出上訴，裁決已經生效。