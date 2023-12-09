男童偷家中金條變賣 套現628萬

【本報綜合報道】湖北省武漢市東湖新技術開發區人民法院近日審結一宗案件，未成年男童小張在朋友呂×協助下偷走家中金條變賣，得款逾500萬人民幣，有人以所得款項購買超級跑車和奢侈品，小張並給呂×21萬元（人民幣‧下同，約23萬港元）作為報酬。小張的母親將呂×告上法院，要求歸還不當所得，獲法院支持。

給友人23萬酬勞 母揭發提告

案情指，劉女士去年1月發現放在家中保險箱內約15公斤金條不翼而飛，後來得知是兒子小張在呂×協助下變賣金條，套現565萬元（約628萬港元）。劉女士之後報警，最終將兒子買下的超跑退掉。呂×因只歸還5萬元（約5.6萬港元），劉女士將其起訴至法院。東湖新技術開發區人民法院認為，呂×協助小張變賣金條獲得的款項，雖是小張自願給付，但由於小張未成年，該筆款項不是通過合法勞動獲取的報酬，應當返還。