殯儀館丟失骨灰 用「新一盒」交家屬

遺孀激到心臟病發 公安介入調查 內地傳媒周四報道，河南省鄭州市一名男子10年前去世，遺體火化後寄存在殯儀館。家人上月前往殯儀館打算回收骨灰時，發現殯儀館不但遺失骨灰，並堅稱一個新的骨灰盒就是事主骨灰盒。一眾親屬聽聞噩耗後，死者妻子不但心臟病發作，更痛苦到夜不能寐。家屬就事件報警處理，公安已經介入案件處理。

疑更換存放房間時出錯 死者女兒樊女士向內地傳媒表示，當年把父親的骨灰寄存在新密市殯儀館，該館當時把骨灰盒存入編號745的櫃裏。祖父上月19日逝世後，她打算把父親和祖父合葬在一起，殯儀館卻給她一個新的骨灰盒，聽聞是骨灰堂地基下沉，相關工作人員更換存放骨灰的房間時，不小心把父親的骨灰盒誤放入754的櫃裏。

樊女士質疑那個新的骨灰盒，不是父親的骨灰盒，因為她曾經在父親的骨灰盒寫字和留下照片。面對家屬問責，新密市殯儀館殯儀服務科長趙洋表示，他們絕對不會推脫責任，正在打算透過指紋或其他方式鑑定骨灰盒。殯儀館工作人員透露，民政局的領導、新密市殯儀館館長開會討論事件，研究如何解決，相信事情處理完畢就會公布結果。民政局同時已經委託公安機關鑑定部門進行鑑定，目前還未出結果。

律師指侵犯家屬知情權 內地律師付建表示，如果殯儀館把逝者的骨灰互相搞錯，是侵犯逝者家屬的知情權、選擇權、隱私權等。家屬有權知道親人的骨灰去向，有權選擇如何處理骨灰，也有權保護親人的隱私。殯儀館作為特定場所，未盡到合理保管義務，給逝者家屬帶來了心理創傷和損失，新密市殯儀館在此次事件中存在一定的過錯，作為殯儀館服務行業，應當對逝者及其家屬賠禮道歉，尋求最佳解決辦法，降低此事件對逝者及家屬的損失。殯儀館也應該對此事件進行深入的調查，找出骨灰遺失的具體原因，並對相關責任人進行追責。本報綜合報道