女下屬實名舉報兩任局長受賄

【本報綜合報道】內地傳媒周四報道，山西省呂梁市柳林縣一名女公職人員，實名舉報柳林縣市場監督管理局前身局長李×和現任局長李×虎受賄，李×虎在辦公室內與女性發生不正當關係。柳林縣紀委表示關注事件，但紀委辦案情況嚴加保密，不能夠對外透露。

舉報人稱撞破不當關係

自稱宋×麗的女子舉報兩任局長，指控李×任職期間受賄，退休後不收手、不收斂。李×虎是李×的親弟弟，同樣收受賄賂，還玩弄女性。由於她撞見李×虎在辦公室與女性發生不正當關係，導致她遭打擊報復，被「精神控制」3年，受到極大折磨。公開資料顯示，柳林縣工商質監食藥監2019年合併組建柳林縣市場監督管理局，首任局長為李×虎，組建前的柳林縣食藥監局局長是李×。