王毅：推平安瀾湄方案 遏電詐網賭

【本報綜合報道】瀾滄江—湄公河合作第8次外長會周四在北京市舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅在會後會見傳媒時，談及瀾湄合作的重點工作方向。

王毅指出，瀾滄江—湄公河六國（即中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南）要營造更安全發展環境，將把安全合作作為下階段合作重點，盡快通過「平安瀾湄行動方案」，堅決打擊次區域跨境犯罪，尤其是電詐網賭，剷除危害民眾安全、干擾各國發展的安全毒瘤，並支持越南辦好第二屆瀾湄水資源合作部長級會議，共同加強氣象防災減災合作，促進水資源的合理與可持續利用。

六國共商合作機制 王毅又說，瀾湄合作是六國共商、共建、共享的合作機制，在各方共同努力下，瀾湄合作展現出光明發展前景；展望未來，各方將繼續攜手前行，攜手打造共建一帶一路示範區，全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區及全球文明倡議首善區，讓瀾湄合作的根基更加紮實，步伐更加穩健，道路更加寬闊，更好造福流域各國人民。