婦4年前遺失身份證 遭冒名開戶搞電騙

【本報綜合報道】河北省石家莊市一名女子2019年丟失身份證，其後被他人檢到並冒用申請銀行卡參與電訊詐騙活動，導致她因幫助訊息網絡犯罪活動罪被列入電詐黑名單。她事後詢問負責辦理銀行卡的邢台市內丘縣農村信用合作聯社，被告知未發現違規操作情形。內地傳媒周四報道，警方正在查找冒名辦卡者，中國銀保監會邢台監管分局亦派員調查核實。

無及時注銷 儲蓄卡被凍結

崔女士今年8月在醫院拿藥付款時，發現其名下一張農業銀行儲蓄卡因涉嫌參與詐騙被凍結，年間資金流水額高達1,000多萬元人民幣（約1,100萬港元）。她前往內丘縣農村信用合作聯社，要求查看當時辦理開卡業務所留存的單據與經辦人影片資料，但遭農信社拒絕。崔女士指，她是石家莊平山人，從未去過邢台內丘，事件導致她在辦理其他銀行的存取款等業務時被限制，微信等金融功能也無法使用。