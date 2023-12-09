誹謗開國少將 3人遭起訴

【本報綜合報道】中國開國少將何克希的照片今年8月遭個人媒體盜用，製成「革命叛徒」短片大量轉發，引起何克希家屬投訴。浙江省杭州西湖區檢察院周四公布，郭××、何××、付××侵害革命英雄肖像、名譽和榮譽，上月30日向杭州互聯網法院提起民事公益訴訟。

盜用照片製「革命叛徒」 相關檢察院進一步調查發現，上述被告去年10月至今年7月，在各自的個人媒體帳號製作及發布了「中共史上最惡劣的十大叛徒」短片，並把何克希的相關照片放在革命叛徒顧順章的名字之上。短片其後上載到互聯網並被大量轉發，造成了非常嚴重和惡劣的影響。

西湖區檢察院認為，何克希為革命先驅，為爭取民族獨立和人民解放作出重要貢獻，屬於法律規定的英雄範疇。郭××、何××和付××發布訊息前未經核實，侵害當事人的肖像、名譽和榮譽，也傷害革命英雄親屬的情感，破壞尊崇英雄烈士的社會風氣和公共道德，不利於民族同利益的賡續傳承，損害社會公共利益，將依法追究民事侵權責任。