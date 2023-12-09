機場抽驗肺炎支原體 陸童揭中招

【本報綜合報道】台灣疾管署昨日公布機場抽驗結果，首次檢出一宗兒童感染肺炎支原體個案，是一名從中國大陸入境的10多歲男童。他出現發燒症狀，目前好轉。

台灣疾管署公布，當地機場上月26日至本月6日合共採檢109人，其中84人感染呼吸道疾病。感染肺炎支原體的男童周一從中國大陸赴台，在機場因有發燒症狀於檢疫站接受採檢，並由檢疫人員提供就醫敬告單，翌日證實感染。家屬表示，男童到醫院就醫，經治療後已經退燒。

採檢兩周以來首例 這是台灣機場採檢實施兩周以來首例，疾管署副署長羅一鈞稱有零星個案不意外，整體機場採檢仍然以流感、新冠為主要檢出病原體。目前流感佔57宗，新冠佔10宗，另有腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、一般冠狀病毒等；同時檢出流感及新冠的有一宗，同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒的亦有一宗。

中國大陸呼吸道疾病感染情況仍然嚴峻，當地傳媒昨日引述上海市醫生表示，目前病童以流感和肺炎支原體感染為主，近期以流感較多，部分患者為合併感染。有些病童沒明顯咳嗽，但電腦斷層掃描檢查顯示已經是肺炎。有中國大陸專家表示，流感疫苗的保護作用大約會持續6個月至8個月，對於老人及兒童群體是保命措施。