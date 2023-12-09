台版N號房 86未成年女逼拍淫片

販售獲利近200萬 6男被起訴 台灣台中地方檢察署近日偵辦一個6人犯罪團夥，犯案手法與南韓「N號房」案件類似，以詐騙及恐嚇方式，要求86名未成年少女做出各種猥褻行為、動作，拍攝裸照並上傳，再透過通訊群組販售、交換受害者的色情照片和影片，3個月獲利800萬新台幣（約198萬港元）。檢方周四依違反《兒少性剝削條例》向該團夥成員提起公訴，分別求處5年至30年有期徒刑。

該團夥以35歲男子潘擇維為首，2021年夥同37歲男子陳佐維在通訊軟件Telegram創設群組「SCP」。

佯稱高薪招募模特兒 陳男在網上佯稱高薪招募模特兒，誘騙多名受害女生上傳色情片，並吸引29歲男子張蕙祐、29歲男子劉郁晟、一名李姓男子、一名蘇姓男子加入。

陳佐維在網上自封「台蘿教主」，要求受害者拍攝不同姿勢裸照，包括異物插入下體、吃屎飲尿、拿刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部及下體、自慰。當受害者討要薪水時，他便威脅把她們拍攝的裸照，流傳給其家人、親友、同學等，致使她們心生畏懼，造成當中多人出現自殘行為。當看客以遊戲點數、虛擬貨幣等方式支付費用後，該團夥會向對方傳送影片。

檢察官指揮專案小組布線追查，在通訊軟件搜集相關證據，並到全台各地訊問涉案被害少女，徹底清查潘男等人犯罪事證。

檢方求處判囚5至30年 台中地檢署指出，被告涉嫌觸犯《組織犯罪條例》的「發起、操縱、指揮及參與犯罪組織」、《兒少性剝削條例》的「意圖營利以強暴、脅迫、詐術等方法，使兒童或少年自行拍攝性影像及散布兒童或少年猥褻行為之照片、影片」等罪嫌，聲請法院從重量處潘擇維、陳佐維、劉郁晟有期徒刑30年，李男有期徒刑10年，張蕙祐有期徒刑7年，蘇男有期徒刑5年，同時聲請宣告沒收各被告不法所得。本報綜合報道